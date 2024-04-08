القاضي: طبيب الامتياز غير مؤمن عليه وليس هناك حماية ضد أخطاء المهنة والأمراض

قال الدكتور ابو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن الدولة حددت الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيهاً، وأطباء الإمتياز يقع علي عاتقهم دور كبير خاصةً في "الطوارئ" والمستشفيات، ومقولة أنهم يتقاضون مكافأة الإمتياز أقل من الحد الأدنى للأجور شئ مرفوض تماماً.

وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن طبيب الإمتياز غير مؤمن عليه وليس له أي جهة تحميه ضد أخطاء المهنة والأمراض، وأيضا ليس له تأمين إجباري.

وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: في الوقت الذي يُعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار مما جعل الحكومة تُسرع من صرف العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانوناً.

وتابع: المادة "3" من قانون 153 لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة 1954 قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.