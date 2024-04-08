15 سيارة إطفاء واحتراق المحتويات بلا إصابات.. تفاصيل حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

شب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، فاجأت النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.

الحماية المدنية تدفع ب 15 سيارة إطفاء لموقع الحريق

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية التي دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة ٤٠ دقيقة متواصلة ولكنها كانت كفيلة لالتهام النيران لمحتويات النادي.

أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق الساعة الرابعة عصرا والتي استمرت لمدة ٤٠ دقيقة، في محاولات السيطرة على النيران من رجال الأمن الإداري بالنادي ورجال الدفاع المدني.

وأضاف أنسي إننا في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخد أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.

ومن الجدير بالذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي مترا، على مستويين تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسمياً الشهر القادم.