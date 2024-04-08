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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يشارك الأيتام حفل الإفطار الجماعي لمؤسسات تربية البنين والبنات

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أبناء إحدي مؤسسات تربية البنين والبنات حفل الإفطار الجماعي لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية تزامناً بحلول عيد الفطر المبارك.
وفي أجواء يسودها الفرح والسرور، تناول محافظ المنوفية الإفطار وسط الأطفال الأيتام، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم وجودة الخدمات المقدمة لهم  وكذا التعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع.

ووزع المحافظ العيدية والهدايا العينية وكحك وملابس العيد على الأيتام احتفالاً بعيد الفطر المبارك مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية و معرباً عن سعادته لتواجده بينهم ومشاركتهم حفل الإفطار، كما كرم المحافظ عدد من المتطوعين لتميزهم في مهام عملهم .
وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .
 

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