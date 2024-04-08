ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع عامل بمصنع سكر الحامول بكفرالشيخ

العامل الفقيد نجيب
العامل الفقيد نجيب سعد أبوغزالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عامل مصرعه دهسًا أسفل عجلات بلودر بمصانع الدلتا للسكر بالحامول محافظة كفرالشيخ ، كان يقوم بتحميل وتجميع محصول بنجر السكر المورد للمصنع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ ، بلاغاً من مركز شرطة الحامول ، بمصرع، نجيب سعد أبوغزالة 38عامًا مقيم بقرية أبوسكين مركز الحامول، عامل بإدارة القوي،  دهساً بلودر شركة الدلتا للسكر بالحامول،  أثناء تأدية عمله بالمصنع.
كان العامل توجه، اليوم الاثنين، للعمل بالوردية الصباحية بالمصانع وأثناء رجوع سائق اللودر لم يتنبه للضحية حيث قام بدهسه بعجلات اللودر، حيث لقى حتفه بالحال.

انتقل مأمور ورئيس مباحث مركز شرطة الحامول إلى مكان الحادث وتم استدعاء نيابة الحامول، التى أمرت بدفن الجثمان واستمرار التحقيقات، بعد توقيع الكشف الطبى علي الفقيد
وتم دفن الجثمان بمسقط رأس الضحية بقرية أبو سكين عقب مساء اليوم.

محافظة كفرالشيخ مصرع عامل بمصنع سكر الحامول بكفرالشيخ لودر بمصنع سكر الحامول بكفرالشيخ يدهس عامل مديرية أمن كفر الشيخ النيابة العامة بكفر الشيخ