مصرع عامل بمصنع سكر الحامول بكفرالشيخ

لقي عامل مصرعه دهسًا أسفل عجلات بلودر بمصانع الدلتا للسكر بالحامول محافظة كفرالشيخ ، كان يقوم بتحميل وتجميع محصول بنجر السكر المورد للمصنع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ ، بلاغاً من مركز شرطة الحامول ، بمصرع، نجيب سعد أبوغزالة 38عامًا مقيم بقرية أبوسكين مركز الحامول، عامل بإدارة القوي، دهساً بلودر شركة الدلتا للسكر بالحامول، أثناء تأدية عمله بالمصنع.

كان العامل توجه، اليوم الاثنين، للعمل بالوردية الصباحية بالمصانع وأثناء رجوع سائق اللودر لم يتنبه للضحية حيث قام بدهسه بعجلات اللودر، حيث لقى حتفه بالحال.

انتقل مأمور ورئيس مباحث مركز شرطة الحامول إلى مكان الحادث وتم استدعاء نيابة الحامول، التى أمرت بدفن الجثمان واستمرار التحقيقات، بعد توقيع الكشف الطبى علي الفقيد

وتم دفن الجثمان بمسقط رأس الضحية بقرية أبو سكين عقب مساء اليوم.