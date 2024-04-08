السعودية والإمارات تعلنان الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء، وغدا المتمم لشهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وجهت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الثامن من شهر إبريل 2024م، وذلك لتحديد موعد نهاية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وناشدت المحكمة العليا في بيان ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وحثت المحكمةُ العليا من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.