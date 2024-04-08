تفاصيل مواصلة مصر إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.. شاهد

الإثنين 08/أبريل/2024 - 06:13 م

قال محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر كرم أبو سالم الحدودي، إنّ الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ عانى ويلات الحرب من العدوان الإسرائيلي.

نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف "جمال"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "العدوان أسفر حتى الآن على ما يزيد عن 32 ألف شهيد و75 ألف جريح، وهناك خطوات تتخذها الحكومة والسلطات الإسرائيلية لعرقلة وتقليل دخول تلك المساعدات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، لكن الدولة المصرية مصرة على إدخال هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها أشد احتياج".

وتابع: "العراقيل الإسرائيلية تتمثل في قلة العامل البشري والعنصر البشري الذي يعمل هنا في معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى عمليات التدقيق الكثيرة والتي تأخذ كثيرا من الوقت دون حاجة، بالإضافة إلى إرجاع وإعادة الكثير من الشاحنات التي تحمل المساعدات ولا سيما المساعدات الطبية والدوائية، والدولة المصرية أذهلت حتى اليوم 217 شاحنة تحمل ما بين أدوية وأغذية ومستلزمات إغاثة للشعب الفلسطيني".

