حملة مكبرة لتموين مركزى يوسف الصديق وأبشواي على المخابز ومستودعات البوتاجاز بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، قبل عيد الفطر بساعات قليلة، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق وتمكنت الحملة من تحرير العديد من المحاضر المختلفة منها تحرير ٢ محضر انتاج خبز ناقص الوزن ،و ٤ محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير ١٥ محضر عن مخالفات تنوعت ما بين (عدم نظافة المعجن - عدم الإعلان عن قائمة تشغيل المخبز).

كما تم تحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتم متابعة احتياجات المواطن في سلعة أسطوانة البوتاجاز .

واختتمت الحملة بالمرور على محال انتاج الكعك والبسكويت والتأكد من سلامه الاشتراطات الصحية وصلاحية المعروضات.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز ابشواي وتمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن فى بعض المخابز البلدية، و 6 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، و ٥ محاضر عدم إعطاء بون، و ٥ محاضر عدم نظافة أدوات العجين داخل المخابز، و ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية



وأختتمت الحملة بمتابعة احتياجات المواطن في سلعه أسطوانة البوتاجاز فى بعض المستودعات للتأكد من توافرها للمواطنين بنفس تسعيرة الدولة .

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي