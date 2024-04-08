السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء يوم الاثنين، أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة.

وكانت قد دعت العديد من الدول العربية والإسلامية إلى استطلاع هلال شهر شوال بدءًا من مساء يوم الاثنين، حيث يستعد المسلمون في عدد من البلدان لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتختلف الدول في موعد استطلاع هلال شهر شوال، فبينما تتحراه بعض الدول اليوم الاثنين، تتحراه دول أخرى غدًا الثلاثاء.

وتتزامن ترقب ظهور هلال شهر شوال مع استعدادات مكثفة في البلدان العربية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يتم العمل على تأمين الفعاليات الترفيهية المصاحبة للعيد، وتوفير التجهيزات الطبية في حالة وقوع حالات طارئة بين المواطنين، إضافة إلى توفير خطط النقل الجماعي وتوفير الفعاليات الترفيهية.