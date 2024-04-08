محافظ أسوان يطمئن على جاهزية المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك

تأكّد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من جاهزية المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد المحافظ، خلال متابعته ونقل الحدث لاسلكياً من داخل المركز، على تكثيف الجهود ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، وصيانة دورات المياه، ورفع كفاءة وتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد (50 ساحة) والمساجد (800 مسجد).

محافظ أسوان يكلف بالتأكد من وفرة السلع

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية، والمرور على الأسواق والمخابز، والاطمئنان على انتظام عمل المعارض لسد إحتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية، وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

وتهدف هذه الجهود إلى تهيئة الأجواء الاحتفالية أمام مواطنى المحافظة للاستمتاع بأيام العيد وسط البانوراما الجمالية التى تشهدها مختلف المدن والمراكز.

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