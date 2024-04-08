كليات جامعة المنيا تختتم تنظيم حفلات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان

اختتمت كليات جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، حفلات إفطارها الجماعي التي نظمتها خلال شهر رمضان المُبارك، لطلابها، وجميع مُنتسبيها وقيادات تلك الكليات والعاملين بها، ومنها كليات التربية للطفولة المبكرة، والألسن، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والسياحة والفنادق.

وأشار الدكتور عصام فرحات ، إلى أن الجامعة نظمت العديد من حفلات الإفطار الجماعي لأبنائها؛ حرصاً منها ومساهمة في تعزيز التواصل بين بعضهم البعض وبين قيادة الجامعة، فضلاً عما نظمته العديد من الكليات، لتعزيز الروابط بين الطلاب وقيادات الكليات، وتقوية العلاقات الاجتماعية بينهم، وكذا تعزيز الانتماء لديهم، مما يدفعهم ذلك إلى العمل بروح الفريق الواحد.

كما قدم سيادته التهنئة لأسرة جامعة المنيا كافة بهذا الشهر الكريم، وأن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وعمل الخيرات فيه، وأن تظل صورة التعاون والمحبة والعمل داخل منظومة مُتكاملة بين ابناء جامعة المنيا هي الصورة السائدة، لنحفظ لجامعتنا مكانتها، ومؤكداً أن الجامعة ستظل تعمل كمنظومة مُتكاملة تُساهم في فتح آفاق للتواصل المستمر بين الجميع، كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمُناسبات.