دار الإفتاء: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان .. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، أن غدًا الثلاثاء الموافق 9 أبريل لعام 2024، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريًّا.

جاء ذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

نص بيان دار الإفتاء

وجاء نص بيان دار الإفتاء كالآتى: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الإثنين، التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 8 أبريل لعام 2024 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1445 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق 10 أبريل لعام 2024 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير".