"أرزة" يعرض لأول مرة في مهرجان بكين السينمائي الدولي

يعرض لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي، فيلم "أرزة" الذي يعزز دور المرأة في لبنان، بطوله ديموند أبو عبود، بيتي توتيل، بلال الحموي، كاتي يونس ومنتج تنفيذي علي العربي. من كتابة وإنتاج سام فيصل شعيب ولؤي خريش، وتوزيع شركة سيني ويفز فيلمز، وإخراج ميرا شعيب.

من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي الرائد. إنه الفيلم العربي الوحيد الذي يتم عرضه في قسم "مستقبل الأفلام". تتمثل فكرة "أرزة" في ما يلي: "للعثور على دراجتها النارية المسروقة، تقوم أرز بجلب ابنها المتمرد في رحلة مغامرات عبر بيروت، وهي تتنقل بذكاء وشجاعة في شبكة الطائفية في المدينة، وتكشف لابنها سرًا عائليًا متأخرًا جدًا." يسلط اختيار "أرزة" في مهرجان بكين السينمائي الدولي الضوء على تصويره المؤثر للمرأة التي تواجه صعوبات في لبنان.

يسلط الفيلم الضوء على قوة وصمود نساء مثل أرز، اللواتي يتنقلن بين ظروف صعبة بكرامة وإصرار. الفيلم لا يبرز فقط جمال بيروت بل يستكشف أيضًا مواضيع العائلة والصمود والتمكين.

يعتبر مهرجان بكين السينمائي الدولي واحدًا من أشهر مهرجانات السينما في العالم، حيث يجذب صناع الأفلام والمحترفين في الصناعة وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم. يوفر المهرجان منصة لأصوات وقصص متنوعة، ويحتفل بفن السينما ويعزز التبادل الثقافي.

سيعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان بكين السينمائي الدولي، الذي سيقام من 18 إلى 26 أبريل