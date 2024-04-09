الزمالك يطوي صفحة الكونفيدرالية وجاهز للدوري

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 12:00 ص

طوى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صفحة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تأهل لنصف نهائي الكأس بعدما تخطي فيوتشر في ربع نهائي البطولة، وأصبح جاهز للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، والذي يلتقي الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة من المسابقة.

وحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق في مباراتي فيوتشر، خاصة وخطي الوسط والدفاع، اجتمع جوميز مع عدد من لاعبي الفريق لمنحهم تعليمات خاصة لتفادي الوقوع في الخطأ في المباريات المقبلة، وشهد تدريب اليوم حصة للجانب البدني من أجل رفع معدل اللياقة البدنية، خاصة وأن الحالة البدنية لم تسعف اللاعبين في الجزء الاخير بمباراتي فيوتشر لذا يسعى لرفع معدل اللياقة.

كما شهد التدريبات فترات خاصة للجانب التكتيكي، إضافة إلى تخصيص فترات خاصة لمهاجمي الفريق من أجل استغلال انصاف الفرص لترجمتها إلى أهداف خاصة وان الفريق يفرض في الفرص السهلة.



وعلى جانب أخر يجتمع إدارة النادي مع الجهاز الفني للفريق لعرض بعض السير الذاتية للاختيار بينهم والحصول على الضوء الأخضر لتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واستقرت إدارة النادي على التعاقد مع ٧ لاعبين لتدعيم مراكز حراسة المرمى وخط الدفاع، أضافة إلى مركز المهاجم الصريح ولاعب وسط الملعب المدافع.

وعلى جانب أخرى استقر هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات أجراء بعض التغيرات على الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بعد خسارة فريقي رجال وسيدات الطائرة بطولة الدوري والذي توج بها الغريم التقليدي الاهلي.

وعلمت البوابة ان إدارة النادي تواصلت مع أحمد فتحي، مدرب فريق سيدات الزمالك السابق للعودة من جديد خاصة وانه نجح في الحصول مع الفريق على كأس مصر والبطولة الافريقية الموسم الماضي.