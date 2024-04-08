الأمم المتحدة: على شركاء ليبيا الدوليين دعم الحوار بين الفرقاء

طالب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين على دعم الحوار بين الفرقاء.

وبحسب تليفزيون الوسط الليبي فقد جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية أن يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة لتجنب مزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية كما أكد الدور المهم الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين.