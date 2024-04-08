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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

كسوف الشمس الكلي في البرتغال.. تعرف على حقيقة الأمر

صور متداولة الكسوف
صور متداولة الكسوف الكلي للشمس في البرتغال
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 تداولت منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لكسوف الشمس في البرتغال خلال الساعات الماضية، والتي  وتسائل الجميع بحقيقة الأمر الذي شغل تفكير الكثيرون، وبدأ الجميع يتسائل حول حقيقة تلك الصور، وعكست الصور اختفاء ضوء الشمس، ليظهر القرص خافت بدون شعاع ، ليحجب الضوء عن الأرض تماما، في ظاهرة فريدة نادرة لا تتكرر كثيرًطا، فيمكن رؤية كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويبدأ موعد الكسوف الجزئي، ويبدأ موعد الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت للقاهرة.


صور كسوف الشمس في البرتغال


نقل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، صور بديعة لحظة كسوف الشمس، والتي ثبت عدم صحتها، لأن كسوف الشمس وفقًا لموقع «ناسا» لم يبدأ حتى الآن، 

  ما الفرق بين الكسوف الكلي والجزئي للشمس؟
 

ويحدث الكسوف  الجزئي للشمس عندما تحدث هذه الظاهرة الكونية، يلقي القمر بنوعين من الظلال على الأرض. وينتج عن أحد أنواع ذلك الظلال كسوف جزئي للشمس يغطي جزءا من الشمس.

أما الكسوف كلي ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض. وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائياً في أوقات منتصف الليل . خسوف جزئي ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.، ويحدث الكسوف الشمس الكلي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب قرص الشمس بالكامل عن ناظر الأرض.

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