17 و18 أبريل.. "فلسطين في المسرح المصري" مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين في المسرح المصري"، بالإضافة إلى عرض للحكواتي الفلسطيني الفنان غنام غنام بعنوان "بأم عيني"، وذلك يومي الأربعاء والخميس، ١٧ و ١٨ إبريل الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة، وساحة مركز الهناجر للفنون.

يتضمن اليوم الأول الأربعاء المقبل الموافق ١٧ إبريل الجاري، بقاعة الندوات بالمجلس في الخامسة مساء، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "المسرح بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية"، وتبدأ الجلسة بمقطع فيديو قصير للشاعر فؤاد حداد من قصيدة "مسحراتي القدس" إخراج الفنان أحمد إسماعيل، ويديرها: الكاتب محمد أحمد بهجت رئيس قسم المسرح بجريدة الاهرام، ويشارك فيها: الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ الأدب المسرحي بكلية الآداب جامعة حلوان، والناقد محمد الروبي.

أما الجلسة الثانية تبدأ في السابعة والنصف مساء، والتي تتناول "القضية الفلسطينية في المسرح المصري"، وتديرها: الدكتورة سامية حبيب وكيل المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ويشارك فيها:- الكاتب والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، والدكتور أسامة أبو طالب أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والدكتور محمد سمير الخطيب مدرس الدراما والنقد المسرحي بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس.

يشهد اليوم الثاني الخميس ١٨ إبريل الجاري، في الثامنة مساء، عرض "بأم عيني" للحكواتي الفلسطيني غنام غنام، بساحة الهناجر.

تقام الفعاليتان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور سامح مهران- مقرر لجنة المسرح بالمجلس.