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الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مراسل القاهرة الإخبارية: أكثر من 350 شاحنة عبرت من معبري رفح وكرم أبوسالم

350 شاحنة عبرت من
350 شاحنة عبرت من معبرى رفح وكرم أبوسالم
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قال محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إنّ أعداد السيارات والشاحنات تتزايد في معبري رفح وكرم أبو سالم من ساعة إلى أخرى، حيث جرى إدخال أكثر من 350 شاحنة من معبرى رفح وكرم أبوسالم، في محاولة لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "جمال"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة الكثير من السيارات تنتظر الدخول من المعبر من أجل مساعدة الأشقاء، ومصر تسهم بثلث المساعدات التي تدخل بشكل يومي".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أنه تم السماح بإدخال 30 مصابًا من قطاع غزة، اليوم، مشيرًا إلى أن الإسعاف المصرى استطاع نقلهم للمستشفيات المختصة.
 

القاهرة الاخبارية معبر رفح والشاحنات