ردد الآن .. أدعية مأثورة في وداع شهر رمضان

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك لعام 2024، يزداد شعورنا بالحزن لفراقه، ونبتهل إلى الله تعالى بالدعاء لكي يمُنّ علينا برحمته ومغفرته، وأن يجمعنا به مرة أخرى في الأعوام القادمة.

دعاء وداع رمضان

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وداع رمضان، حيث كان يقول: "اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فأجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا"

وقد وردت أدعية أخرى عن الصحابة والتابعين، منها: "اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين"

"اللهم إنا عبدناك كما آمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ليس لنا سواك رب نرجوه، يا عفو اعف عنا، وارحمنا، واعد علينا رمضان أعوام مديدة، ودهورا عديدة الحمدلله على الكمال"

"اللهم مع وداع شهر رمضان لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا."

"اللهم اجعـل ما تبقى مـن رمضان جابرة للقـلوب، أسـرة للعيوب، ماحية للذنوب، مُفرجة للكروب، اللهم إن شوقنا لشهرك الكريم يزداد، فيارب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه العام القادم."

"اللهم بلغنا رمضان القادم لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان القادم وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار."