أتربة مثيرة للرمال.. حالة الطقس بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حالة من الطقس السيئ، حيث ضربت المحافظة عاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة صاحبها غيوم في سماء المحافظة مع أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على مختلف الأنحاء، فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تفعيل دور جهات الأزمات والكوارث لمجابهة حالة الطقس ومواجهة التقلبات الجوية وهطول الأمطار،

ووجه المحافظ بضرورة انتشار معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب لمواجهة التقلبات وشفط المياه في حالة زيادة حدة الأمطار.

أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة و استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فترة التقلبات.

فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة تقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية ولحين تحسن الأحوال الجوية.

طقس القليوبية

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