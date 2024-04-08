لأول مرة .. كوبري دمياط التاريخيّ يشهد انعقاد المجلس التنفيذي

شهد كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " إنعقاد أول جلسة مجلس تنفيذى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله.

وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء سالم ابراهيم نائب مدير أمن دمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن كوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة" شهد أعمال تطوير وإعادة تأهيل لأنه كان من أولويات المحافظة ومطلب أساسى لابنائها.

وأضافت محافظ دمياط، أن تلك الجهود ساهمت فى خطة استعادة الدور الرائد للكوبرى الذى تم نقله أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط عام 2007 بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق، وتعظيم الاستفادة من هذا الأثر المدرج بقرار وزارة الآثار رقم 35 لسنة 2013 يحمل تاريخ طويل بدأ منذ عام 1890 بإمبابة إلى أن تم نقله بمدينة دمياط عام 1927م.

وأكدت محافظ دمياط أن الكوبرى فى حيز التشغيل بشكل تجريبي وسيتم افتتاحه قريب…