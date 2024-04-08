بدء تنفيذ إخلاء تعارضات مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة كفر العلو بحلوان

تابع اللواء أ.ح. حسام طوبار، رئيس حي حلوان والاجهزة المعنية والتنفيذية أعمال بدء تنفيذ اخلاء تعارضات مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة كفر العلو بحلوان.

وقال رئيس حي حلوان، إنه تم اخلاء عدد 16 أسرة بالمنطقة، وجاري استكمال أعمال الإخلاء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبمتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

يذكر أن القطار الكهربائي السريع يعد قطار تنمية سيسهم في خلق الالاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوي أمان اعلي للركاب وتأثير أفضل علي البيئة الي جانب تنفيذه سيخدم المناطق الزراعية والعمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في مدينة حلوان و١٥مايو.