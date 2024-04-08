غرفة عمليات البحيرة تتابع الأحوال الجوية بالمدن والقرى.. صور

عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا بغرفة العمليات من داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، لمتابعة عدم إستقرار الأحوال الجوية وكسح تجمعات مياه الامطار، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وهدان السيد، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وأعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة و تلقى كافة شكاوى المواطنين للتدخل الفورى لحل أي مشكلة تطرأ، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث حالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم الفنية المدربة لمواجهة تداعيات حالة الطقس.

وأكدت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، قيام إدارة الازمات بكافة مدن ومراكز المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد علي مدار الساعة، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، خاصةً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما شددت على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وتهيب محافظة البحيرة بالسادة المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأسوار والاجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار وعلى فتحات تصريف الأمطار، عدم البقاء أو التواجد فى الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، تجنب السير وقيادة السيارات بسرعات عالية تتجاوز 60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ترك الأطفال يلعبون حول تجمعات المياه فهم لا يدركون مدى الخطورة، عدم الاقتراب أو لمس أعمدة وأكشاك الكهرباء، فى حالة سقوط الأمطار بغزارة يفضل عدم الخروج إلي الشوارع إلا فى حالة الضرورة القصوى.