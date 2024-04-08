وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لعمليات مستقبلية في غزة

أكد وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه تم سحب القوات الإسرائيلية من منطقة خان يونس في جنوب غزة للتحضير للهجوم المتوقع في رفح.

وأضاف: “سنصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني إسرائيل.

كما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أن الجيش قادر على "دفع ثمن استئناف القتال" في غزة، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وشدد على أن "إعادة الأسرى تمثل هدفًا عاجلًا وهامًا، ونعمل على إعادة جميع الأسرى في أسرع ما يمكن، ويعلم الجيش الإسرائيلي كيفية التعامل مع ثمن ولو كان يصعب تحمّله، كما أنه يعرف كيفية استئناف القتال بقوة، مشيرا إلى "مواصلة الجهود الاستخبارية والعملياتية لإعادة الاسرى جميعهم في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن الحرب في غزة مستمرة، في حين لا يزال مسؤولو حماس يختبئون، نحن نصل إليهم عاجلاً أو آجلاً، نحن نمضي قدمًا ونستمر في قتل المزيد من المخربين وتدمير المزيد من البنى التحتية الإرهابية، لدينا خطط ونتصرف بمجرد اتخاذنا للقرار، في إشارة إلى رفح.

