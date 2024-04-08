رفع آثار تراكمات مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياهئئ بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى إنه يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وقالت نائب محافظ البحيرة، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.