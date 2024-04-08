مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري يحتفلان باليوم العالمي للابتكار والإبداع

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم تنمية المهارات المعلوماتية بقطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورش عمل متعددة عن الذكاء الاصطناعي في مجالات التكنولوجيا والحياة المختلفة، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبوقير، احتفالا باليوم العالمي للابتكار والإبداع.

تتناول ورش العمل عدة محاور هامة من خلال خبراء متخصصين علميًّا وأكاديميًّا، حيث يسلطون الضوء على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال عدة مفاهيم منها (التفكير التصميمي – ابتكارات الذكاء الاصطناعي قي مجال الطب والصيدلة- تداخل الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري -التحديات التي تواجه الطلاب). وذلك من أجل إطلاق العنان للإمكانيات والإبداع في كل المجالات مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لنشر الوعي بأهمية الابتكار والإبداع في الحياة، وإلهام الأجيال الجديدة لخلق مستقبل أفضل.

وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، ودورها كمركزًا للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها، مما يجعلها حريصة على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بفعالياتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع.

ومن ذلك تأتي أهمية إقامة ورش عمل عن أدوار الذكاء الاصطناعي الهامة والمتعددة؛ حيث يعد حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي، وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في بناء البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.