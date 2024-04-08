قافلة الخير من بنك القاهرة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم مساعداتها لـ55 ألف مستفيد

انطلقت قافلة الخير من بنك القاهرة فى عامها الثانى عشر على التوالى لتقدم مساعداتها الغذائية لـ55 ألف مستفيد استكمالاً لسلسلة المبادرات المجتعية، والتى اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى: "تنطلق قافلة الخير من بنك القاهرة كعادتنا كل عام خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساندة والدعم للأسر المستحقة، حيث توفر القافلة مستلزمات غذائية تكفى احتياجات الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم، وتجوب القافلة كافة محافظات الجمهورية وخاصة جنوب الصعيد ومنها محافظات قنا، الأقصر وأسوان.

فيما أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والإستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة: " أصبحت قوافل الخير تمثل بعداً محوراً هاماً ضمن جهود البنك فى مجال العمل المجتمعى لمساندة المستحقين بالقرى والنجوع فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أن القافلة لهذا العام تأتى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير".

كما يشارك البنك خلال شهر رمضان فى رعاية مبادرة "المنفذ 2024- كل يوم حكاية"، والتى تستهدف إعداد 50 ألف كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجًا في نحو 20 محافظة، فضلاً عن تجديد 50 مطبخ بمحافظة الفيوم على أن يتضمن ذلك تجهيزه بكافة المستلزمات وذلك بالتعاون مع مؤسسة بداية.

هذا ويشارك موظفى بنك القاهرة فى تعبئة كراتين رمضان كإعتياد سنوى وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتنوعة إيماناً بأهمية مشاركة العاملين فى الأعمال التطوعية.