"فتح" تثمن المواقف العربية الداعمة لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

ثمن القيادي في حركة فتح منير الجاغوب موقف السداسية العربية (مصر، السعودية، الأردن، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والسلطة الفلسطينية) الداعم لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.



وقال الجاغوب ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ "إن هناك تحديات كبيرة أمام حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة من بينها موقف الولايات المتحدة أثناء عملية التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن الدولي وعرقلة تمرير هذا الطلب باستخدام حق النقض (الفيتو)".



وأشار إلى أن هناك ضغوطات كبيرة على الولايات المتحدة سواء خارجية أو داخلية خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في واشنطن بنهاية هذا العام الجاري.. محذرا واشنطن من عواقب استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأعرب الجاغوب عن أمله في تمرير هذا القرار المرتقب دون استخدام حق النقض (الفيتو) حتى تحصل فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة.. مؤكدا أهمية هذا القرار الدولي بالنسبة للشعب الفلسطيني خاصة في مسألة المستوطنات والمستوطنين المتواجدين على أراضي الدولة المحتلة.

وحول الأنباء التي أفادت عن انسحاب قوات الاحتلال من جنوب غزة.. وصف قيادي فتح هذا الانسحاب بـ"المخادع".. مستنكرا في الوقت نفسه الحالة العامة والأوضاع الإنسانية والصحية في جميع أجزاء القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تسببت في حدوث حالة من الدمار الشامل خاصة في مدينة "خان يونس".



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي من المقرر أن يبحث فيه مجلس الأمن الدولي في الطلب المقدم من دولة فلسطين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد تلقي خطابا من الأمين العام للأمم المتحدة بالعضوية الكاملة في المنظمة وعلى خلفية ذلك نوضح خطوات طلب العضوية في الأمم المتحدة وشروط الموافقة عليها.



وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الدولي، وتقدم أية دولة ترغب في الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إعلانا في وثيقة رسمية يفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.