دراما البطولة النسائية بالموسم الرمضاني.. البعض نجح على استحياء والبقية خذلت جمهورها.. و«أعلى نسبة مشاهدة» استثناء

مع اقتراب شهر رمضان من النهاية، وانتهاء موسم الدراما الرمضاني، نقف على الكم الهائل من الوجبة الدرامية التي قُدمت، ومن ضمنها البطولات النسائية، حيث تصدرت الكثير من النجمات بطولات الأعمال الدرامية، إلا أنهن لم يقدمن المتوقع، ولم تحقق تلك المسلسلات النجاح المتوقع، ووصل الأمر أن بعضهن لم يعرف الجمهور عن أعمالهن شيئًا، إلا بعض المحاولات غازلت الجمهور على استحياء.

وترصد «البوابة نيوز» أبرز أعمال البطولات النسائية خلال الموسم الرمضاني ورأي الجمهور والنقاد..

لانش بوكس

شاركت الفنانة غادة عادل في السباق بمسلسل لانش بوكس، وهو من الأعمال الكوميدية، ورغم أن العمل يلعب على فكرة الكوميديا وتصاعد الأحداث، حيث مجموعة من الفتيات تضطرهن الظروف لتكوين تشكيل عصابي، وظهور الكثير من المفارقات وكوميديا الموقف، وظهرت كيميا فنية حقيقية بين البطلات الثلاث، ورغم ذلك لم يحقق المسلسل النجاح المُنتظر، بل ولم يُعلق عليه أحد بشكل كبير، ولم يلق أي إشادة من السوشيال ميديا أو النقاد، دون معرفة أسباب ذلك.

المسلسل بطولة غادة عادل، أحمد وفيق، جميلة عوض، فدوى عابد، هشام إسماعيل، صدقي صخر، أحمد الشامي، ساندي مراد، عمرو رمزي، وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

صيد العقارب

قدمت الفنانة غادة عبدالرازق مشاركة غير محسوبة في الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل صيد العقارب، ورغم البداية المنتظرة والتشوق الكبير للمسلسل، خاصةً وأن البرومو الدعائي كان جذابًا بجانب كوكبة من أبرز نجوم الفن والدراما، لكن المسلسل جاء مخيب لآمال الجمهور ولم يحقق النجاح المتوقع، ولم ينل نسب المشاهدة المتوقعة، وجاءت القصة وسرد الأحداث في إطار مكرر لكثير من الأفكار الخاصة بالصراعات بين أفراد العائلة الواحدة بجانب الأداء التمثيلي غير المقنع لبعض الفنانين بمن فيهن بطلة العمل الفنانة غادة عبدالرازق، وانتهاء عرض المسلسل ليصبح أحد الضيوف الخفيفة على ذاكرة المشاهد.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد سعيد عبدالغنى، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

سر إلهي

شاركت الفنانة روجينا بمسلسل سر إلهي، ورغم سنوات البطولة النسائية المُطلقة، إلا أن المسلسل لم يُحقق أي صدى، وأصبح البطء المتوقع للأحداث هو البطل، بداية من فكرة المسلسل المعتادة، حيث تدور الأحداث عن السيدة التي تتعرض للخيانة والغدر من المُحيطين، وتتورط في الكثير من الأزمات، وتقاوم وتقف مرة أخري وتسعي للانتقام، في نمط درامي مُكرر ليس فقط على مدار السنوات السابقة، ولكن على مستوى الأعمال الدرامية المُشاركة لنفس الموسم الدرامي، وهناك بعض السلبيات الأخرى التي ظهرت منها عدم سرعة الأحداث، بجانب تقديم نفس الأداء بنفس الطريقة للكثير من نجوم العمل، وحصرهم في نفس الدور خلال الكثير من الأعمال، وخذل المسلسل جمهور الفنانة روجينا.

المسلسل بطولة روجينا، صلاح عبدالله، نهي عابدين، مراد مكرم، محمود حجازي، محمد ثروت، وتأليف أمين جمال وحمدي التايه ومحمد السوري، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

بـ100 راجل

عودة غير متوقعة للفنانة سمية الخشاب بعد كل سنوات البُعد الدرامي للبطولة النسائية في الموسم الرمضاني، والتي ظهرت من خلال أحداث مسلسل بـ100 راجل، ولكن العمل كان مسار سخرية كبيرة بين المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وتعرض للكثير من النقد من النقاد، وذلك لظهور المسلسل بشكل مُتهاوي فنيًا، وغير متماسك، وغير مُحدد الطرح من خلال سرد الأحداث، وأداء الفنانة سمية الخشاب الذي كان مُفتعلًا ومبالغًا فيه في الكثير من المشاهد، وهو ما أدى إلى خروج العمل بهذا الشكل الفني.

وتعيش سمية الخشاب وسط حي شعبي، وفى تصاعد للأحداث تضطرها الظروف للنزول إلى موقف الأجرة، والعمل وسط فئة من السائقين، ولكنها لم تنجح في إقناع الجمهور بالتنقلات الفنية التي تحدث للشخصية، وتتصاعد الأحداث بشكل غير منظم وتتبدل حياتها بعد الكثير من الأزمات.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، محمد القس، صلاح عبدالله، محمود عبدالمغني، أحمد عزمي، سما إبراهيم، هالة فاخر، محمد رضوان، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

فراولة

على عكس كل التوقعات، لم تحقق النجمة نيللي كريم النجاح المتوقع كعادتها، وذلك بعد مشاركتها في دراما رمضان بمسلسل فراولة، ورغم توافر كل أركان النجاح، حيث طبيعة الأعمال الكوميدية وما تلاقيه من نجاح خاصةً في رمضان، وجمهور الفنانة نيللي كريم، والعامل الأخير نجاح الفنانة نيللي كريم نفسها في هذا القالب الفني من أعمال الكوميديا وآخرها مسلسل بـ100 وش، إلا أنها في هذا العام لم تكن على المستوى الفني المطلوب، وترجع الأسباب إلى المبالغة بالقصة التي جعلت من البطلة «فراولة»، الفتاه التي تملك الكثير من المواهب في الاقناع والتحدث والنجاح في كل مواقفها وإبهار الجميع بها، وتقديمها لتكرار نفس الشخصية البسيطة الموهوبة التى تستطيع فعل الكثير بناء على ذكائها.

المسلسل بطولة نيللي كريم، صدقى صخر، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبدالعظيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على.

رحيل

عودة غير موفقة للفنانة ياسمين صبري، بعد غياب سنوات عن البطولة الدرامية لمسلسلات رمضان، بالمشاركة بمسلسل رحيل، والذي شاركت به فى منافسات الموسم الرمضاني الحالي، وبعد فترة طويلة من الإبتعاد الدرامي بعد التركيز على السينما خلال السنوات الأخيرة.

هاجم رواد السوشيال ميديا والنقاد الفنانة ياسمين صبرى، خاصةً طبقًا لسير أحداث العمل والتي مرت بالكثير من الأحداث الغريبة، حيث ظهرت بطلة العمل وهي مسجونه طبقًا لسير الأحداث، ولكن قدمت مشاهد السجن بكامل أناقتها وبكل مواد التجميل، وهو ما انعكس على مصداقية الشخصية لدى النقاد والجمهور، وثارت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة ياسمين صبري، إلى جانب أنها ما زالت تقدم أدائها التمثيلي بعيدًا عن متطلبات الدور، وبهدوء غير مُبرر، حيث لا توجد انفعالات مع الأحداث التي يتطلب فيها ردود أفعال تُقنع المشاهدين بحالة التعايش بين الممثل والشخصية التى يقدمها، ولم يحقق المسلسل أي شيء سوى أعلى درجات السخرية.

المسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، محمد كيلاني، حازم سمير، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام.

نعمة الأفوكاتو

رغم الاختلاف على طبيعة تلك النوعية المكررة لنفس الأفكار من الأعمال الفنية، ورغم ظهور بطلة العمل بالكثير من اللا منطق الفني ومن خلال الأحداث، إلا أن المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر قدما مجهود فني إلى حد جعل الجمهور يتابع مسلسل نعمة الأفوكاتو.

تدور أحداث المسلسل حول «نعمة» التى تعمل محامية، وهي تملك مهارات كبيرة فى مهنتها، ومتزوجة من صلاح، زوجها الفقير الذي يُشارك صديقه في تجاره غير ناجحة.

قدمت الزوجة نعمة الكثير من التضحيات من خلال الحلقات الأولى، لزوجها الذي يعتمد عليها فى كل شيئ حتي فى مصاريف إدارة المنزل، ووسط كل تلك التضحيات تزيد نعمة التضحيات بالملايين من أتعاب إحدي قضاياها الكبيرة، وتعطيها لزوجها.

وفجأة وبعد الثراء الذى حققه زوجها يغدر بزوجته نعمه، ويتزوج بأخرى، وتتصاعد الأحداث لتقررنعمة الانتقام واستخدام الحيل القانونية لأخذ حقها من زوجها وزوجته الأخرى.

واستطاع المخرج محمد سامي كعادته أن يربط المشاهد بالاحداث حتى ولو كان هناك بعض التحفظات، ومارس كل عوامل الجذب الفني فى السرد وسياق الأحداث، وحقق المسلسل نجاحاً إلى حد جيد.

المسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروي جوده، كمال أبورية، سامي مغاورى، لبني ونس، سلوى عثمان، طارق النهري، عماد زيادة، والإخراج محمد سامي.

كامل العدد +1

حقق مسلسل كامل العدد +1، للفنانة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا، رغم أن المسلسل يعتبر الجزء الثاني بعد طرح الجزء الأول العام الماضي، وهو أيضًا حقق نجاحًا كبيرًا، إلا أن تحدي نجاح مسلسلات الأجزاء رهان صعب التوقع، خاصةً مع موسم مزدحم مثل الموسم الرمضانى ولكن الجزء الثاني استطاع المسلسل، أن يؤكد النجاح بعدما تحقق العام الماضي، وأن طبيعة الأعمال الإجتماعية البسيطة والهادئة وصاحبة الرسالة الفنية، هي رهان يكسب دائمًا.

ناقش المسلسل الحياة الزوجية بمنتهي الذكاء فى الطرح الفني، وربط بين الكثير من التعاملات الإنسانية والمؤثرات الخارجية على الحياة الزوجية، بشكل مطابق للحقيقة بشكل كبير، مما جعل المشاهد يشعر بإنتماء كبير للعمل الذى ناقش مشكلاته بشكل يلامس الواقع، إلى جانب المعالجه بغلاف كوميدي وبسيط فى سرد القضايا.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

صدفة

قدمت الفنانة ريهام حجاج شخصية مختلفة عما قدمت من قبل من خلال مسلسل صدفة، وبدأ المسلسل بريتم فني جيد ولكن دون إلتفاف من الجمهور حول العمل، ومع الوقت بدأت أحداث المسلسل تجذب الجمهور وتصاعدت الأحداث بشكل تشويقى إجتماعي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وأصبح رهان فني هام، وذلك لأكثر من عامل، بداية من المعالجة الإجتماعية لقضايا تهم الأسرة، إلى جانب الاختلاف الفني فى أداء بطلة العمل ريهام حجاج، مرورًا بالحوار الجيد الذى يليق بكل أفراد الأسرة والعائلة المصرية.

طرح المسلسل خطورة السوشيال ميديا وخاصةً مع الفئة العمرية الخاصة بالمراهقين، وسرد شكل التعامل فى هذا العالم المراهق ومع تلك الفئة العمرية الحرجة، لإعطاء جرس إنذار لكل أسرة مصرية أن تلفت النظر لما قد يقوم به الأبناء خارج حدود المنزل.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، رحاب الجمل، سلوي خطاب، فراس سعيد، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

لحظة غضب

نجحت الفنانة صبا مبارك من خلال مسلسل لحظة غضب، في تجسيد شخصية الزوجة التي تُعاني الضغوط النفسية من تسلط زوجها، وظلت تعاني بتتابع نفسي كل مراحل الضغوط التي قد تعانيها الزوجة فى مثل تلك الحالات.

وقدمت الفنانة صبا مبارك، أداءً فنيًا متوازنًا بشكل كبير، وإبتعدت عن الأداء المُفتعل، وأظهرت قدرات تمثيلية فى مباراه مع باقي فريق العمل من خلال نظرات الأعين وردود الأفعال، ونجح المسلسل مع الجمهور والنقاد.

وسلط المسلسل الضوء على شكل جديد من أشكال النماذج المجتمعية داخل الحياة الأسرية بين الأزواج والزوجات، وقدم طرح فني لبعض نماذج مؤشرات الخطر فى بعض العلاقات السامة والتي تنتهي بالكثير من الكوارث حال استمرار أطرافها بنفس النمط فى المعيشة.

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، صفوة، سارة عبدالرحمن، ناردين فرج، أنس جمال، منة المصري، يوسف عمر، محمد فريد، آية عبدالرازق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

أعلى نسبة مشاهدة

حقق مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، مفاجأة رمضانيه كبيرة، بل ورسالة هامة لكل صناع الدراما، وحقق معادلة فنية بطرح جديد، فقد حقق نجاحًا كبيرًا بأضلاع نجاح فني جديد، الوجوه الشابه مع رموز الخبرة، إلى جانب طرح القصة من أرض الواقع لأشخاص حقيقيين كانوا مرجعا للأحداث من خلال المسلسل، مع أداء واع لمخرج العمل لتوظيف كافة العناصر السابقة.

قدمت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف، بطلة العمل، دورا من أرض الواقع يُحاكي قصصا حقيقية لفتيات «السوشيال ميديا» وتطبيقات البث المباشر «تيك توك»، وما لاقوه من أزمات ومشكلات، ومصير مجهول بسبب الانحرافات من سوء استخدام السوشيال ميديا وتلك التطبيقات، وغياب دور الأسرة والتنبيه على دورهم فى الرقابة وضرورة احتواء الأبناء.

حقق المسلسل نجاحا كبيرا وغير متوقع، ونافس كبار الأعمال الفنية ونال إشادة كبيرة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا والنقاد.

المسلسل بطولة سلمى أبوضيف، انتصار، محمد محمود، ليلي زاهر، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، أحمد فهيم، جلا هشام، هند عبدالحليم، تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.