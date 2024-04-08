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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الأنبا تكلا يهنئ رئيس جامعة جنوب الوادي بعيد الفطر المبارك

الانبا تكلا و رئيس
الانبا تكلا و رئيس جامعة جنوب الوادي
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استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الأنبا تكلا مطران دشنا لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك حيث توجه الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بالشكر لنيافة الأنبا تكلا والوفد المرافق له

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس الكثير من المعاني الطيبة التي يتمتع بها أبناء الشعب المصري في مختلف المواقف والمناسبات وأيضا حرص كافة المصريين على المشاركة في الاحتفال بمختلف المناسبات والأعياد الدينية والوطنية وهذا يؤكد روح المواطنة والتسامح التي يعيشها ابناء الشعب المصري وايضا تماسك النسيج الوطني وتعزيز روح الوئام والمحبة السائدة بين عنصري الأمة على مر العصور

ومن جانبه قدم الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها التهاني لأسرة جامعة جنوب الوادي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعبر عن عمق وصال المودة والترابط بين أبناء الشعب المصري، كما أشاد بدور جامعة جنوب الوادي البارز في خدمة المجتمع وما تقدمة من خدمات ملموسة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أبناء الأقليم

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