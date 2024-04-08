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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

التجاري وفا بنك يرفع حدود الإنفاق الدولية عبر بطاقات الائتمان

التجاري وفا بنك
التجاري وفا بنك
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أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت عن رفع حدود الإنفاق الدولي داخل وخارج مصر على جميع البطاقات الائتمانية.

وذكر البنك إنه سيتم إتاحة حد الإنفاق الدولي للعملاء بعد مرور شهرين فقط من تاريخ إصدار البطاقة الائتمانية.

وكان البنك المركزي المصري، قد وجه وحدات القطاع المصرفي بالبدء في رفع القيود عن استخدام بطاقات الائتمان، بالتزامن مع حزمة القرارات التي تم اتخاذها في مارس الماضي، وشملت ترك سعر الصرف لآليات السوق ورفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس.

للاطلاع على تفاصيل حدود الإنفاق الدولية لبطاقات ائتمان التجاري وفا بنك اضغط هنا.

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