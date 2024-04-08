التجاري وفا بنك يرفع حدود الإنفاق الدولية عبر بطاقات الائتمان

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت عن رفع حدود الإنفاق الدولي داخل وخارج مصر على جميع البطاقات الائتمانية.

وذكر البنك إنه سيتم إتاحة حد الإنفاق الدولي للعملاء بعد مرور شهرين فقط من تاريخ إصدار البطاقة الائتمانية.

وكان البنك المركزي المصري، قد وجه وحدات القطاع المصرفي بالبدء في رفع القيود عن استخدام بطاقات الائتمان، بالتزامن مع حزمة القرارات التي تم اتخاذها في مارس الماضي، وشملت ترك سعر الصرف لآليات السوق ورفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس.

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