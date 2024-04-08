دراما رمضان.. مسلسلات لم تودع الجمهور وتفتح الباب لأجزاء جديدة

أوشك الموسم الرمضانى لعام 2024 على الإنتهاء، وظهرت ملامح الخطوط الدرامية للعديد من الأعمال، وردود الأفعال من قبل الجمهور عليها وأصداء أقلام النقاد حول تقييم العمل الفني، ولكن مشاهد النهاية لبعض الأعمال لم تكتب بعد، وذلك لنية صناع تلك الأعمال الاستمرار في تقديم أجزاء أخري، وفى السطور التالية نرصد أبرز مسلسلات ألمح صناعها عن أجزاء جديدة..

الكبير أوي

على مدار ٨ سنوات من عرض مسلسل "الكبير أوى"، وهو المسلسل الأطول عرض على مستوى سلسلة الأجزاء، ولكن أعلن بعض صناع العمل نيتهم لعمل جزء تاسع من المسلسل، ولكنه الاحتمالية الأكبر أنه الجزء الاخير.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمه أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو حجاج، والإخراج أحمد الجندي.

مسلسل العتاولة

أثار المشهد الذى جمع باسم سمرة والنجم طارق لطفى، من خلال أحداث مسلسل العتاولة، والذى تحدث فيه الثنائي خارج نسق الدراما الفنية، إلى حوار عن الواقع من خلال الحديث عن جزء ثاني من المسلسل وسيكون بإنتاج اقوي ونجاح أقوي، إلى جانب احتمال دعوتهم للتكريم فى السعودية من خلال المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وحضور حفل التكريمات "joy awards".

وحقق المشهد نجاح كبير وأشاد الجمهور ورواد السوشيال ميديا بفكرة مخاطبة الجمهور وخلع رداء الدراما وإستبدالها برداء الواقع.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، زينب العبد، زينة، والإخراج أحمد خالد موسى.

كامل العدد

بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد ٢"، بعد نجاح الجزء الأول من العام الماضي، تتجه النية داخل أسرة العمل والشركة المنتجة إلى العمل والتحضير لجزء ثالث، خاصةً وأن الأعمال الاجتماعية من تلك النوعية تحقق النجاح وترتبط بها الأسرة العربية كلها.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، تأليف رنا أبو الريش والإخراج خالد الخلفاوي.

المداح

حقق مسلسل المداح من خلال الأجزاء الأربعة نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ورغم أن المسلسل من طبيعة الأعمال التى تفتح ملفات الجن والعالم السفلي، إلا أن الجمهور تعلق بالأحداث كثيراً وارتبط بالمسلسل فى كل موسم درامي.

ورغم أن مشهد موت المداح فى الجزء الرابع يعتبر أغلق باب إمكانية التفكير فى استكمال العمل بجزء خامس، إلا أن مؤلف العمل الكاتب أمين جمال أكد أن المشهد التالي بعد موت صابر، هو ظهوره ولا أحد من الجمهور يدرك هل صابر على قيد الحياة، أم أن روحه رجعت لتنتقم، وهو ما يعطي احتمالات لاستكمال المسلسل بجزء خامس.

المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، مي سليم، حمزة العيلي، تامر شلتوت، حنان سليمان، والإخراج أحمد سمير فرج.