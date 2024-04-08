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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:
أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً 
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً
• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات عيد الفطر المبار