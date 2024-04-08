أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:
أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً
• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
اقتصاد
أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي: