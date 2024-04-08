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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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أجري وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الاثنين، جولة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة العاملين بالديوان العام وصندوقي إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى لهم أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحث الوزير جميع العاملين بالوزارة، ومديرياتها بكافة المحافظات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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إعانات الطوارئ الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة حلول عيد الفطر المبارك وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته وزير العمل