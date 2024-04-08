وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أجري وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الاثنين، جولة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة العاملين بالديوان العام وصندوقي إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى لهم أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحث الوزير جميع العاملين بالوزارة، ومديرياتها بكافة المحافظات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

FB_IMG_1712569639978

FB_IMG_1712569621388

FB_IMG_1712569612036

FB_IMG_1712569610119

FB_IMG_1712569607710

FB_IMG_1712569605591

FB_IMG_1712569603522

FB_IMG_1712569601008

FB_IMG_1712569599138

FB_IMG_1712569597086

FB_IMG_1712569595140

FB_IMG_1712569593138

FB_IMG_1712569591190

FB_IMG_1712569589305

FB_IMG_1712569587362

FB_IMG_1712569585404

FB_IMG_1712569583403

FB_IMG_1712569581201

FB_IMG_1712569579138

FB_IMG_1712569576903

FB_IMG_1712569574869

FB_IMG_1712569571590

FB_IMG_1712569569653

FB_IMG_1712569567570

FB_IMG_1712569565320

FB_IMG_1712569562923

FB_IMG_1712569552590

FB_IMG_1712569544887

FB_IMG_1712569541241

FB_IMG_1712569539159

FB_IMG_1712569535339

FB_IMG_1712569533432

FB_IMG_1712569531567

FB_IMG_1712569530036

FB_IMG_1712569527843

FB_IMG_1712569525937