بحضور السفير التشادي.. إفطار جماعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان

نظمت إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعه حلوان حفل افطار جماعى شارك فيه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان

ويهدف الحفل إلى زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتعزيز روح الألفة والتآخي بينهم.

حضر الحفل سفير دولة تشاد، نواب رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة، وممثلون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والملحقين الثقافيين، وعمداء ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

في كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل بضيوف الحفل، مؤكداً على حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل لتعزيز التواصل البناء مع الطلاب الوافدين، وأضاف أن الهدف الأساسي هو الاهتمام بجودة التعليم وجودة الخريج، من خلال زيادة البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات الطلاب الوافدين.

وأشاد الدكتور قنديل بأهمية هذا اللقاء الذي يجمع طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، حيث تضم الجامعة 36 جنسية مختلفة، موجها الشكر لجميع أعضاء إدارة الوافدين على تنظيمهم لهذا الحفل.

كما أكد رئيس الجامعة أن من أولويات الجامعة الاهتمام بالحياة الجامعية للطلاب الوافدين، والرعاية الطبية لهم، وتوفير سكن ملائم؛ بهدف توفير بيئة جامعية مناسبة لهم.