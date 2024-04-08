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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بجامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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نظم قسم الألعاب الجماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي لطلاب الجامعة.

عقدت فعاليات الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشارك في الدورة الرمضانية 20 فريقًا من مختلف كليات الجامعة، وأقيمت المنافسات على ملعب نادي جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي.

وأسفرت نتائج المسابقات عن فوز كلية التربية الرياضية بالهرم بالمركز الأول، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية التمريض في المركز الثالث.

الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب التربية الرياضية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة