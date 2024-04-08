ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تحصد مراكز أولى في الملتقى الثقافي الرمضاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصدت جامعة حلوان عددًا من المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والمسابقات وذلك في إطار مشاركة جامعة حلوان في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة .

وجاءت مشاركة الوفد الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
فقد فاز الطالب محمود محسن أحمد من كلية الحقوق بالمركز الأول في مسابقة الشعر العامي، بينما حصل الطالب كريم عبد الإله محروس من كلية الطب على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم. كما تم تسليم درع المشاركة للجامعة.

وتضمن الملتقى فعاليات في مجالات القرآن الكريم، الأربعون النووية، الشعر العامي، شعر الفصحى، ودوري المعلومات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور السيد قنديل، أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التفوق الطلابي وتنمية المواهب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية، مشيرا إلي حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.

اهرة الكبرى الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة التعليم والطلاب