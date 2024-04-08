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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنعى أحمد فتحي سرور: "كان مثالا يحتذى به في خدمة الوطن"

احمد فتحي سرور
احمد فتحي سرور
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نعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وقال  رئيس جامعة حلوان: إن الدكتور أحمد فتحي سرور كان مثالاً يُحتذى به في خدمة الوطن، وتفانيه في العمل. وكان نموذجاً متميزًا في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته، باعتباره من رجال مصر الأوفياء الذين سخروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف رئيس الجامعة: أن الفقيد تولى العديد من المناصب الهامة في الدولة، وكان له دور بارز في خدمة القضايا الوطنية، كما كان من رواد العمل السياسي والقانوني في مصر، باعتباره أحد القامات والمرجعيات القانونية في العالم العربي.

وشدد الدكتور قنديل على أن الدكتور أحمد فتحي سرور سيظل رمزًا للوطنية والنزاهة والتفاني في العمل، مؤكدًا أن مصر فقدت أحد رجالاتها المخلصين.

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

أحمد فتحي سرور الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق