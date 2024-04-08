"لموا الكراريس" ملحمة فنية وثقت مذبحة بحر البقر

تحل اليوم ٨ أبريل ذكرى مذبحة "بحر البقر"، والتى قام بها العدوان الإسرائيلي المجرم على مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، فى يوم ٨ أبريل عام ١٩٧٠.

وكعادة الفن الذى يمثل مرآة الأحداث، والذى يقدم لنا توثيق للتاريخ، قدم لنا الشاعر الكبير صلاح جاهين كلماته من خلال أغنية "الدرس انتهي لموا الكراريس" التى قاومت رصاصات الغدر من العدو الإسرائيلي الجبان، وبصوت وحنجرة ذهبية للراحلة شادية التى غردت بصوتها القوى المعبر، وأطلقت قذائفها الطربية رداً على قذائف عدو خسيس، قتل أطفال وطلاب أبرياء أثناء اليوم الدراسي، لتستهدف غارة جوية إسرائيلية المدرسة بالكامل ويتساقط الطلاب غارقين الدماء بين شهداء ومصابين، فى مجزرة إنسانية قتلوا فيها الغلام قبل أن يشيب رأسه.



كلمات الأغنية

الدرس انتهى لموا الكراريس

بالدم اللى على ورقهم سـال

فى قصـر الأمم المتــحدة

مسـابقة لرسـوم الأطـفال

ايه رأيك فى البقع الحمـرا

يا ضمير العالم يا عزيزى

دى لطفـلة مصرية وسمرا

كانت من أشـطر تلاميذى

دمها راسم زهرة

راسم رايـة ثورة

راسم وجه مؤامرة

راسم خلق جباره

راسم نـار

راسم عار

ع الصهيونية والاستعمار

ودمرت مدرسة بحر البقر بالكامل، ولكنها أصبحت رمزاً للمجازر الإنسانية وشاهد على التاريخ الدموى لكل حالات التجرد من الإنسانية، التى يلحقها الكيان الإسرائيلي عدوان الخراب فى كل بقاع الأرض.