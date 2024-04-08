رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات المستشفيات الجامعية أثناء إجازة عيد الفطر

عقد الدكتور احمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا موسعا بالإدارة العليا للمستشفيات الجامعية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي أثناء إجازة عيد الفطر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور احمد صبري نائب المدير التنفيذى للشئون الإداريه والدكتور احمد سعيد نائب المدير التنفيذى للشئون الفنية، والدكتور محمد ابو الفتوح رئيس قسم الأورام ،والدكتور هاجر العجيزي مدير مستشفى الأورام.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور أحمد القاصد، برفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الإستعداد بقسم الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بقسم الإستقبال والطوارئ وقسم الحالات الحرجة ، إلي جانب تنظيم الإجازات والراحات للاطقم الطبية وذلك بهدف توفير العدد اللازم منهم بلأقسام والاستقبال والطوارئ .

كما أكد القاصد ، تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

واطمان رئيس الجامعة، علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية و المخزون الاستراتيجي من الأرصدة في بنك الدم و التأكد من عمل أجهزة الأشعة المقطعية و المعامل بكفاءة .

كما تناول الإجتماع استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال حالات من المصابين في أحداث غزة وإجراء التدخل الجراحي السريع لهم .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد النعمانى ، توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الجامعية واستعداد المستشفيات لاستقبال المرضى الحالات الطارئة.