بالأرقام.. الخشت يستعرض إنجازات المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، حول ما تم إنجازه على مدار عام 2023 على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بكافة مستشفيات المعهد سواء بالمقر الرئيس بفم الخليج، ومستشفى الثدي بالتجمع الأول، أو الافتتاحات والتوسعات الجديدة التي تم تشغيلها ومجمع العيادات الخارجية، والمستشفى الشمالي بفم الخليج، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها ومنها مستشفى 500 500 بالشيخ زايد.

وأشار التقرير إلى استقبال مستشفيات المعهد لـ 395 ألف و411 مريض متردد، و29 ألف و105 مريض جديد بزيادة قدرها 5% عن عام 2022، وهو ما يمثل 25% من إجمالي مرضى الأورام الجدد في مصر، وذلك بسعة 500 سرير.

وأوضح التقرير إجمالي الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تم تقديمها بالمقر الرئيس للمعهد بفم الخليج، وشملت استقبال 303 آلاف و537 مريضا مترددا، و24 ألف و798 مريض جديد، وإجراء 10.463 جراحات ومناظير شملت 3.134 عملية كبرى بزيادة قدرها 10% عن عام 2022، و1.754 عملية صغرى، بالإضافة إلى إجراء 5.757 منظار جراحي، وتقديم 111.078 جلسة علاج كيميائي بزيادة 13% عن عام 2022، و53.800 جلسة علاج إشعاعي، وبلغ عدد مرضى القسم الداخلي 7.878 مريض بزيادة بلغت 34% عن عام 2022.

كما أوضح التقرير أن عدد مرضى الرعايات المركزة التي تضم 46 سرير باطنة وأطفال وجراحة بلغ 1.523 مريض بزيادة قدرها 25% عن عام 2022، وإجراء 1,343,834 تحليل طبي في مختلف التخصصات بزيادة 15% عن عام 2022، وإجراء 63,064 اشعة تخصصية.

وكشف التقرير عن الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تم تقديمها بمستشفي أورام الثدي بالتجمع الأول علي مدار عام 2023، حيث تم استقبال 91,874 مريضة مترددة بزيادة قدرها 21% عن عام 2022، واستقبال 4,661 مريض جديد بزيادة بلغت 63% عن عام 2022، واستقبال 6,303 مريض متردد على اللجان الطبية متعددة التخصصات، وإجراء 1,257 عملية جراحية بزيادة 7% عن عام 2022، وتقديم 43,278 جلسة علاج كيميائي بزيادة 26% عن عام 2022، وتقديم 13,374 جلسة علاج إشعاعي وهي خدمة جديدة لم يسبق تقديمها بالمستشفى قبل ذلك.

ورصد التقرير الافتتاحات والتوسعات الجديدة التي تم تشغيلها خلال 2023، حيث تم افتتاح المستشفى الجنوبي للمعهد في مارس 2023 بسعة 132 سرير داخلي، و20 سرير رعاية مركزة، و6 غرف عمليات، و100 سرير لعلاج اليوم الواحد لإعطاء العلاج الكيميائي لحوالي 300 مريض يوميًا، وتشغيل توسعات مستشفى أورام الثدي بالتجمع الأول والتي شملت 16 عيادة و55 سريرا لعلاج اليوم الواحد لإعطاء العلاج الكيميائي لحوالي 150 مريضا يوميًا، وتطوير واجهات المستشفى وزيادة المساحات الخضراء بها وتطوير قاعات انتظار المرضي وزيادة مساحتها بنسبة ١٠٠٪، وتشغيل جهاز العلاج الاشعاعي الجديد بمستشفي الثدي في يناير 2023 والذي يقدم خدمات العلاج الاشعاعي لحوالي ألف مريض سنويًا.

كما تضمنت الافتتاحات والتوسعات الجديدة، تشغيل جهاز العلاج الاشعاعي الجديد بمقر المعهد الرئيسي بفم الخليج في فبراير 2024، والذي يقدم خدمات العلاج الإشعاعي لحوالي 1000 مريض إضافي سنويًا، والانتهاء من تطوير عيادة علاج الألم بالمقر الرئيس للمعهد، والبدء في إنشاء عيادة جديدة لعلاج الألم بمستشفى الثدي بالتجمع تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، إلى جانب تطوير شبكة نظم المعلومات بالمعهد بالتعاون مع مركز الدراسات وتطوير النظم والبرمجيات بجامعة القاهرة وإعادة تدشين موقع المعهد على شبكة الإنترنت.

وتناول التقرير المشروعات الحالية الجاري تنفيذها والتي تشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع العيادات الخارجية بفم الخليج، وتطوير وتأهيل وحدتي زرع النخاع وأمراض الدم بالمستشفى الجنوبي بفم الخليج والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 300 حالة سنويًا ويساهم في تقليل قوائم الانتظار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المستشفى الشمالي بفم الخليج، والانتهاء من أكثر من 90% من إنشاءات المرحلة الأولى لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد 500 500 لافتتاحها قريبًا.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها إعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل، والانتهاء من المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى تحقيق نسبة انجاز عالية بالمعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد والانتهاء من المرحلة الأولى منه، علاوة على اعتماده كمستشفى خضراء بتقييم من المستوى الذهبي، بما يساهم في دعم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام في مصر ويقلل من قوائم انتظار المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، إلى أن المعهد يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية، لافتا إلى الدعم الكبير واللا محدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة للمستشفيات التابعة للمعهد والتي تشهد حاليا طفرة في التطوير على جميع الأصعدة لتكون في الصفوف الأولى.

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