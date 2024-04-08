مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار قنبلة بوسط باكستان

الإثنين 08/أبريل/2024 - 10:34 ص

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، عن مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار قنبلة بمدينة خوزدار الواقعة فى وسط إقليم بلوشستان باكستان.



وأفاد مصادر في الشرطة أن الانفجار القوي وقع في منطقة عمر فاروق تشوك، وهي منطقة مزدحمة للتسوق في خوزدار، ووقت الانفجار، كان عدد كبير من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، مشغولين بالتسوق بمناسبة عيد الفطر.

وحسب مسؤولين في الشرطة فإن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بدائية على دراجة نارية وأوقفوها في منطقة عمر فاروق تشوك، وقاموا بتفجيرها عن بعد، فيما يبدو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، فيما بدأت الأجهزة الأمنية إجراء تحقيقات للوصول إلى مرتكبي الحادث.

