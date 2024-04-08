كوريا الجنوبية تطلق قمرها الصناعي الثاني للتجسس

في خطوة تُعزز قدراتها الاستخبارية، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح ثاني قمر صناعي للتجسس محلي الصنع.

جاء ذلك بعد إطلاق أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس في ديسمبر الماضي.

وُجهّ القمر الصناعي الثاني إلى مداره على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء في فلوريدا.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة كوريا الجنوبية لامتلاك خمسة أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025، وذلك لتحسين مراقبة كوريا الشمالية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

تأتي عمليات الإطلاق المتتالية للأقمار الصناعية للاستطلاع وسط سباق مع كوريا الشمالية على امتلاك قدرات عسكرية في الفضاء.

ففي نوفمبر من العام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية قمرها الصناعي "ماليغيونغ -1" للتجسس.

وتعهدت بيونغيانغ بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس خلال عام 2024.

ووفقًا لوزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، فإن كوريا الشمالية قد تطلق قمرها الصناعي الثاني للتجسس في منتصف أبريل على أقرب تقدير.

ويُعد القمر الصناعي الثاني للتجسس الكوري الجنوبي مجهزًا بجهاز استشعار راداري متطور يُمكنه التقاط الصور بغض النظر عن الظروف الجوية.

وتُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة كوريا الجنوبية نحو تطوير قدراتها الدفاعية وامتلاك تكنولوجيا متقدمة في مجال الفضاء.