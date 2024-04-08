أعلام الأقاليم| "محمد جمال الدين".. ضحكة القمر

أنجبت مصر عددا كبيرا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دورا بارزا في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة عن الاحتفال بهؤلاء الكتاب والمبدعين، في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان “العودة إلى الجذور" تتناول من خلالها عطاءهم الأدبي وسيرتهم الذاتية.

وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

الروائي محمد جمال الدين أحد أبناء محافظة الفيوم كانت بداياته الكتابات الشعرية، لكنه كان شغوفا بكتابات وروايات إحسان عبدالقدوس، ويوسف السباعي ومسرحيات توفيق الحكيم، الأمر الذي جعله يتجه إلى كتابة القصة لتكون أولى مجموعاته القصصية تحت عنوان: "رائحة عجوز" التي نشرت في عام ٢٠٠٢.

محمد جمال الدين قاص وروائي، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، ومؤسس حركة أدباء الفيوم، ومدير تحرير سلسلة النشر الإقليمي "القاهرة الكبرى وشمال الصعيد"، فاز بالعديد من الجوائز في مجالي القصة والرواية.

فازت روايته "حدائق الذاكرة" كأحسن رواية في مسابقة اتحاد كتاب مصر، وبعدها رشحت في العام التالي للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر القائمة الطويلة.

صدر للروائي محمد جمال الدين أكثر 12 مؤلفا في الرواية والمجموعات القصصية وكتابات الطفل منها: "قبل أن يرحل الملاك" رواية، "أجنحة تتوهم الصعود" رواية، "حدائق الذاكرة" رواية، "ضحكة القمر" رواية - رائحة عجوز "مجموعة قصصية"، الحياة في أماكن الموتى "مجموعة قصصية"، أحلام تستعد للغروب "رواية"، الفردوس الأخير "رواية"، وله كتاب بعنوان "حكايات شعبية"، وغيرها.