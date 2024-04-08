الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس دافىء نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى ومائل للدافىء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

ويشهد طقس الاثنين امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية علي مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وتمتد متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجة البحرى .

كما يشهد الطقس امطار خفيفة الي متوسطة مساءا على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وتمتد خفيفة علي مناطق من الفيوم وبني سويف على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 30 العظمي والصغري 19 درجة .