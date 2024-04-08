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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الإحصاء: ارتفاع أسعار المياه المعدنية والعصائر بنسبة 42.8% خلال 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (42.0%)  وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (37.5%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (39.3%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (42.0%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (45.4%) ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.3%) ، مجموعة الفاكهة بنسبة (39.1%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (47.6%) ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (48.1%) ،ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.8%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (87.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (38.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.6%).
كما سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (59.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (34.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (25.3%).
واشار الجهاز الي انه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (23.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.0%).
كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (30.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (46.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (34.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (45.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (33.0%).

الاحصاء معدل التضخم السنوي مارس 2024