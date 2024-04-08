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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.4% خلال مارس 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدل التضحم الشهــرى لشهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024، حيث سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).
و سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.1%) .
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%).

الاحصاء معدل التضحم مارس 2024