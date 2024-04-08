الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية خلال مارس 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.

واشار الجهاز الي انه ترجع الأسباب الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-4.1%) ، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)

واوضح الجهاز انه سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024 .



واشار الجهاز الي معدل التضحم الشهــرى لشهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (0.7%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%) ،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%).