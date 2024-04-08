مصادر: أسماء حركة المحافظين المنتشرة “مفبركه” والإعلان رسميا عقب عيد الفطر المبارك 

نفت مصادر مطلعة القائمة المتداولة لحركة المحافظين المرتقبة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفتها بالاجتهادات الشخصية وليست لها أساس من الصحة مشيرا إلى أنه حتى الآن يتم عمل مقابلات شخصية مع المرشحين.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية ل"البوابة نيوز" اليوم الإثنين أن حركة المحافظين سيشمل تغيير 15 محافظ وانتقالات من محافظ الي أخري بالاضافة الى تصعيد سيده لمنصب محافظ من النواب المحافظين.

⁦وأوضحت المصادر أن ⁩حركة المحافظين الجدد المرتقبة تم حسمها بالفعل بعد المقابلات الشخصية منذ شهر وسيتم الإعلان عنها عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .

أكدت المصادر أن حركة المحافظين ستشمل ضخ دماء جديدة من رؤساء الجامعات واستاذة الجامعات اعضاء هئية تدريس والشباب من ذوى الكفاءة ومن المنتظر تصعيد محافظ أو أثنين لمنصب وزاري التعديل الوزاري أو التغيير الوزارى المرتقب بعد أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الأيام الماضية.

واردفت المصادر أن بين الترشيحات لحركة المحافظين الجديدة اختيار وجوه شابة تتمتع بقدرة على الإدارة واتخاذ القرار، وأثبتت كفاءتها بعد خوضها فترة دراسة وافية في الأكاديمية الوطنية للتدريب لافتا الي ان هناك توجيهات رئاسية بالاستعانة بالشباب في الاختيارات، والتوسع في ترشيحات حركة المحافظين الجدد 2024.

ومن المنتظر الإعلان عن حركة المحافظين الجدد 2024 فى 27 محافظة، بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا لجمهورية مصر العربية،وفقا للدستور والقانون.