فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل بعدد كبير من الآليات العسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة دورا جنوب الخليل بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت جنود الاحتلال في شوارع المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، قامت جرافات الاحتلال بتدمير وتجريف البنية التحتية قرب مسجد المرابطين في مدينة طولكرم، بعد اقتحام المدينة بعدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

ويستمر الطيران الحربي الإسرائيلي في شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية عنيفة على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.