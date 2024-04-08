استعجال التحريات في العثور على جثة شاب بالقرب من مسجد ببشتيل

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة شاب بالقرب من مسجد ببشتيل، وذلك عقب مناظرة جثمانه وانتداب الطب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لجثمانه لمعرفة أسبابه وفاته للتصريح بدفنه، وأجرت المعاينة التصويرية لمسرح الحادث والاستماع إلى إفادات شهود العيان المحيطين به.

البداية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب بالقرب من مسجد ببشتيل.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على جثة شاب في العشرينات من العمر سقط من الدور الخامس.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لكشف ملابسات القضية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.